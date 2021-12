PlayStation Spartacus arriverà anche su PC? Una leaker ne è sicura, ecco i dettagli

Il report pubblicato da Jason Schreier su PlayStation Spartacus, l'abbonamento targato Sony che dovrebbe competere con Xbox Game Pass, ha innescato l'euforia della rete. Sul tema è intervenuta una nota leaker secondo la quale il servizio sarà esteso anche al PC.

Tiffany Treadmore, la camgirl conosciuta su Twitter per aver diffuso in passato leak piuttosto precisi e che in molti casi si sono rivelati veritieri, ha pubblicato un tweet a tema PlayStation Spartacus, affermando che il servizio coinvolgerà anche il mondo PC. Come si legge infatti: "Il PC entrerà a far parte del progetto e seguirà nel corso dell'anno. Hanno bisogno di trovare un modo di competere direttamente con Xbox su PC, dove esiste un ampio margine di crescita". Lo scorso 15 novembre la stessa leaker aveva invece rivelato la presunta volontà di Sony di creare un proprio ecosistema nel 2022 per competere con Xbox Game Pass e Steam, anticipando quindi di molti giorni il report di Jason Schreier.

Al momento non è chiaro se PlayStation Spartacus offrirà lo stesso tipo di servizio proposto dai rivali verdecrociati e non è quindi possibile definire le piattaforme che saranno coinvolte. Lo stesso Jason Schreier ha raffreddato gli animi, invitando i fan a pensare al Spartacus come una riorganizzazione dei servizi esistenti piuttosto che come un vero e proprio pass digitale. In ogni caso, per saperne di più bisognerà attendere una eventuale comunicazione ufficiale si Sony.