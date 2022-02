PlayStation Spartacus è realtà? Nuovi rumor sull'abbonamento, cosa dicono le nostre fonti

A dicembre si è parlato di PlayStation Spartacus, nuovo servizio in abbonamento di Sony che dovrebbe andare a competere (o almeno ad allineare l'offerta della compagnia) con il Game Pass di Microsoft. Oggi nuovi rumor stanno circolando sulla vicenda e noi stiamo cercando di saperne di più.

Come riportato da VGC, Jeff Grubb ha parlato durante il suo show Grubbsnax confermando di aver ricevuto nuove informazioni sul nuovo servizio in abbonamento, il cui annuncio sarebbe imminente. Secondo il giornalista, probabilmente ne sapremo di più entro la fine del mese, le fonti di Grubb parlano di tre diversi livelli di abbonamento con un prezzo massimo di 16 dollari al mese:

"I piani saranno chiamati Essentials, Extra e Premium, i prezzi sono ancora provvisori ma si partirà da 10 dollari al mese per il piano più economico, 13 dollari per il piano intermedio e 16 dollari al mese per il piano premium più costoso."

Sempre secondo le fonti di Grubb, l'abbonamento da 16 dollari al mese includerà anche le prove gratis dei giochi e il supporto per il gaming in streaming da PS4, PS5 e Mac mentre con l'abbonamento Extra (e ovviamente con il Premium) sarà possibile accedere ad una selezione di classici PlayStation scaricabili ma non giocabili in streaming, il catalogo dovrebbe includere tra i 250 ed i 300 giochi. L'accesso ad un catalogo di giochi completi al day one in stile Xbox Game Pass non sembra essere previsto e Grubb parla più di una filosofia in stile EA Play, con le celebri dieci ore di prova gratis per gli iscritti.



Il piano base invece non presenterà differenze rispetto all'attuale sottoscrizione, mantenendo i tre giochi gratis al mese (più eventuali bonus), spazio Cloud per i salvataggi, accesso a sconti e ovviamente al multiplayer online. L'abbonamento livello 3 includerà tutti i benefit dei livelli 1 e 2 mentre l'abbonamento intermedio offrirà anche i benefici dell'iscrizione base.

Sono solo rumor o c'è qualcosa di più? Noi abbiamo contattato almeno due fonti che ci hanno di fatto confermato l'esistenza di PlayStation Spartacus (nome in codice provvisorio), servizio che dovrebbe debuttare prossimamente su PlayStation 4 e PlayStation 5. I prezzi mensili che le fonti ci hanno rivelato sono pari a 9.99 dollari per l'abbonamento base, 13.99 dollari per l'abbonamento intermedio e infine 16.99 dollari per il piano più costoso con streaming, prove gratuiti dei giochi e probabilmente altri benefit, i prezzi in euro potrebbero essere convertiti 1:1 ma non ci sono conferme.



Le nostre fonti speculano sulla possibilità di poter effettuare lo streaming dei giochi da PS4, PS5 e Mac sia per i giochi in proprio possesso sia per il catalogo titoli accessibile con gli abbonamenti livello 2 e 3, ma si tratta solamente di una ipotesi. La situazione non è troppo chiara, infine le nostre fonti ci fanno sapere che questi piani sono stati decisi alla fine del 2021 ma solo ora si sarebbe arrivati alla finalizzazione dell'offerta. Per il momento manca qualsiasi conferma ufficiale da parte di Sony.