PlayStation e la star dell'NBA Paul George annunciano le Nike PG-2 PlayStation Colorway

In un post apparso sul PlayStation Blog nordamericano,ha annunciato una partnership con la star dell'NBA(numero 13 degli) e conper la realizzazione delle sneakers

George, per l'occasione, ha parlato della sua infanzia con i videogiochi, trascorsa perlopiù giocando a titoli sportivi, che l'hanno poi spinto a mettere in pratica nella vita vera ciò che ha appreso sullo schermo. Le sneakers sono ispirate al controller DualShock 4, con i quattro simboli che i giocatori PlayStation hanno imparato a conoscere in tutti questi anni. Le due linguette presentano i simboli PG e PlayStation che si illuminano di blu. Sul tacco della scarpa sinistra è invece presente un barcode contenente un codice voucher da riscattare sul PlayStation Store, che garantisce un tema dinamico per PlayStation 4 dedicato a Paul George. Nessuna informazione, per il momento, riguardo al prezzo di vendita.

Potete ammirarle, oltre che nel video che trovate nel player in cima alla notizia, anche in questa galleria ricca di immagini. Concludiamo, infine, specificando che le sneakers Nike PG-2 PlayStation Colorway saranno disponibili all'acquisto in tutto il mondo a partire dal 10 febbraio 2018. Come vi sembrano? Le acquisterete?