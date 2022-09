PlayStation Stars: un'anteprima dei premi in arrivo con il Programma Fedeltà su PS4 e PS5

Durante lo State of Play di settembre, Sony Interactive Entertainment ci ha aiutati a cos'è e come funziona PlayStation Stars annunciando alcuni dei premi in arrivo con questo programma fedeltà che coinvolgerà tutti gli utenti PS4 e PlayStation 5.

Dalle colonne del PS Blog, i rappresentanti di SIE ci forniscono un'anteprima dei collezionabili digitali da riscattare grazie al programma PlayStation Stars, al quale sarà possibile iscriversi in via del tutto gratuita e senza l'obbligo di sottoscrivere ulteriori abbonamenti.

I Collezionabili Digitali di PlayStation Stars, spiega la Vicepresidente del Merchandising SIE Grace Chen, "rappresentano gli articoli più apprezzati dai fan PlayStation e includono le periferiche più famose che hanno permesso a Sony di lasciare un segno nella storia dell’elettronica di consumo. Questi esempi in anteprima includono una scena con Punto il gondoliere di Ape Escape 2, la PlayStation 3, la PocketStation, Toro e Kuro che festeggiano il compleanno, la Chord Machine e Polygon Man".

Ciascun collezionabile digitale può essere riscattato solo attraverso il programma fedeltà di PlayStation Stars, tranne alcune rare eccezioni in cui verranno resi disponibili per commemorare attività speciali, traguardi o i prodotti acquistati. I Collezionabili Digitali varieranno a seconda della rarità, proprio come i veri prodotti su cui si basano, o in base all'impegno richiesto ai giocatori per ottenerli.

Una volta sbloccati, si potrà sistemarli in una bacheca virtuale dell'app PlayStation e mostrarla agli amici tramite il profilo PSN. SIE spiega che ci saranno diversi modi per acquisire o sbloccare questi oggetti digitali, ma il metodo principale sarà quello di completare le campagne di PlayStation Stars.

Una delle prime campagne si intitolerà 'Hit Play/1994': gli iscritti dovranno avviare i giochi corretti in base agli indizi presenti nelle canzoni, per poi sbloccare un collezionabile speciale. Il lancio di PlayStation Stars è previsto da ottobre a partire dall'Asia (Giappone incluso), per poi approdare anche in America ed Europa successivamente.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate l'ultimo, spettacolare gameplay di God of War Ragnarok dallo State of Play.