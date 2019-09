PlayStation All-Stars Arena è il titolo del nuovo picchiaduro Sony per PS5 e PC?

A inizio settembre si sono diffusi rumor su PlayStation All-Stars Battle Royale 2, apparentemente in fase di sviluppo negli studi di Sony Interactive Entertainment e Capcom USA, tuttavia sembra che questo non sarà il titolo ufficiale del progetto.

Secondo quanto riportato da International Business Times il gioco sarà intitolato PlayStation All-Stars Arena e sarà un "Brawler Arena 3D" in stile Super Smash Bros, con elementi ispirati da produzioni come Dissidia Final Fantasy NT e Power Stone. Il gioco dovrebbe vantare uno stile artistico in Cel Shading con una grafica vicina a quella di moderno cartone animato, al momento però non ci sono altri dettagli certi sul sequel di PlayStation All-Stars Battle Royale.

Come detto il gioco sarebbe in sviluppo da alcuni anni con il supporto di Capcom, l'uscita è prevista nel 2021 su PlayStation 5 e PC, ma senza supporto Cross-Play, non è chiaro se il titolo arriverà anche su PlayStation 4 e PS4 PRO. Nessuna novità sostanziale sul roster, la fonte conferma i personaggi già rivelati nelle scorse settimane tra cui Solid Snake, Ryu, Chun-Li, Dante, Sir Daniel Fortesque, Lara Croft, Spyro The Dragon, Delsin Rowe, Nathan Drake, Kratos, Ratchet & Clank e Spider-Man.

Restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali a riguardo, Sony e Capcom per il momento non hanno mai confermato i leak emersi recentemente.