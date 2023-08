PlayStation Stars arriva anche su PS5? Nuovi indizi dall'ultimo firmware

Sebbene sia ormai disponibile da un po', PlayStation Stars è una funzionalità accessibile esclusivamente dall'app ufficiale per smartphone e tablet. Stando alle ultime indiscrezioni, però, le cose stanno per cambiare.

Alcuni utenti hanno spulciato le nuove impostazioni di sistema della versione Beta del prossimo firmware di PlayStation 5, scoprendo l'esistenza di una voce che fa riferimento alla possibilità di visualizzare la teca con le collezioni di oggetti direttamente sulla console di ultima generazione. Sembrerebbe quindi che in futuro potremo avviare le campagne e sbloccare le ricompense (tra le quali vi sono anche giochi in versione digitale e buoni sconto per il PlayStation Store) senza passare per l'applicazione ufficiale.

Non possiamo però escludere che, almeno in un primo momento, l'approdo di PlayStation Stars su PS5 sarà limitato e permetterà solo di visualizzare le teche dei giocatori che hanno attivato l'apposita opzione nella schermata della privacy. In ogni caso si tratterebbe di un passo in avanti, il quale darebbe maggior senso alla collezione di modelli 3D ottenuti tramite le campagne a tempo limitato.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come modificare o disattivare il beep all'accensione di PlayStation 5, altra funzionalità del prossimo aggiornamento di sistema.