Su PlayStation Stars arriva la statuetta di Yoshida: ecco come sbloccarla

Con l'ultimo aggiornamento delle campagne di aprile 2023 di PlayStation Stars è stato aggiunto un bizzarro oggetto da collezione digitale dedicato a Shuhei Yoshida, il noto personaggio dell'azienda nipponica che è stato premiato di recente alla cerimonia dei BAFTA Games Awards.

Ecco la sfida che si può trovare sull'app ufficiale PlayStation:

"Gioca a uno dei titoli qui di seguito per rendere omaggio ai nostri studi indipendenti e al loro primo sostenitore qui a PlayStation, Shuhei Yoshida, onorato recentemente con una BAFTA Games Fellowship."

Qui sotto trovate l'elenco di giochi che possono essere avviati per ottenere la ricompensa:

A Space for the Unbound

Before Your Eyes

Cult of the Lamb

Neon White

Sifu

The Knight Witch

La registrazione alla campagna avviene in automatico e per procedere con il suo completamento è sufficiente avviare uno qualsiasi dei titoli in elenco sulla vostra console PlayStation 4 o PlayStation 5. Nel giro di pochi istanti, riceverete un aggiornamento sull'applicazione che segnalerà l'avvenuto completamento della sfida e la ricezione del collezionabile non comune, raffigurante una versione chibi del personaggio.

Questa è invece la descrizione del collezionabile che si ottiene completando la sfida:

"Yoshida-san fa parte della famiglia PlayStation fin dagli albori e ha sempre lavorato incessantemente per permettere ai giocatori di tutto il mondo di provare nuovi giochi di terze parti e titoli indie."

Occorre precisare che la sfida resterà attiva sull'applicazione solo per un periodo limitato di tempo, dal momento che tra 78 giorni esatti verrà rimossa dall'elenco delle campagne disponibili e non sarà più possibile ottenere la sua ricompensa esclusiva. Se quindi volete aggiungere la statuetta di Yosp alla vostra bacheca digitale, vi suggeriamo di completare la missione il prima possibile.

