PlayStation All-Stars Battle Royale 2 non supporterà il crossplay? Un leak svela il roster

Si continua a parlare di PlayStation All-Stars Battle Royale 2, titolo che secondo un leak proveniente da una fonte definita affidabile (un ex dipendente di Capcom USA) sarebbe in fase di sviluppo per PlayStation 5 e PC, sebbene Sony non abbia confermato nulla a riguardo.

Nuove indiscrezioni raccolte da GameRant sembrano confermare l'uscita del gioco nel 2020 su PlayStation 5 come gioco di lancio della nuova console Sony e nel 2021 su PC, come parte di un programma di apertura verso altre piattaforme per quanto riguarda alcuni specifici giochi multiplayer. Nonostante questo, sembra che PlayStation All-Stars Battle Royale 2 non supporterà il Cross-Play tra PC e PS5, o almeno al momento non ci sono piani a riguardo secondo l'autore del leak.

Lo stesso poi svela anche il presunto roster del gioco che includerebbe personaggi Sony e Capcom (essendo il titolo sviluppato in collaborazione con la casa di Osaka) oltre a lottatori appartenenti ad altre serie popolari tra cui Metal Gear Solid, Tomb Raider e Spyro The Dragon.

PlayStation All-Stars Battle Royale 2 Roster

Aloy (Horizon Zero Dawn)

Chun-Li (Street Fighter)

Cloud (Final Fantasy 7)

Helghast (Killzone)

Jak & Daxter

Jill Valentine (Resident Evil)

Kat (Gravity Rush)

Kratos (God of War)

Lara Croft (Tomb Raider)

Nathan Drake (Uncharted)

PaRappa the Rapper

Ratchet & Clank

Ryu (Street Fighter)

Sackboy (LittleBigPlanet)

Sir Daniel Fortesque (MediEvil)

Solid Snake (Metal Gear Solid)

Spider-Man

Spyro the Dragon

Crash Bandicoot

Dante (Devil May Cry)

Delsin Rowe (inFamous)

Ellie (The Last of Us)

Restiamo in attesa dell'annuncio ufficiale di PlayStation All-Stars Battle Royale 2, oppure di una smentita da parte del publisher, allo stato attuale Sony non ha commentato il leak.