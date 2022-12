PlayStation All-Stars Battle Royale 2: Sony vuole realizzarlo per l'EVO?

È ormai da anni che si parla di un ipotetico PlayStation All-Stars Battle Royale 2, sequel del picchiaduro ispirato a Super Smash Bros con protagonisti i personaggi più popolari legati al brand Sony. Nelle ultime ore, però, sta circolando un rumor che riaccende le speranze circa l'esistenza del gioco.

L'insider Rythian ha diffuso attraverso il suo profilo personale Twitter una serie di informazioni relative al gioco, il cui sviluppo sembrerebbe non essere ancora iniziato presso uno dei PlayStation Studios. Stando alle parole dell'insider, il colosso nipponico sarebbe semplicemente interessato all'eventuale sviluppo del gioco e starebbe iniziando a pianificarlo con in mente la sua introduzione nell'EVO. Per chi non lo sapesse, infatti, Sony PlayStation ha di recente acquisito l'EVO, importante azienda che si occupa dell'organizzazione di competizioni a base di picchiaduro. È quindi facile immaginare quanto sarebbe vantaggioso avere un gioco di questo genere sviluppato da un team first party da proporre nei tornei.

Sempre secondo Rythian, in PlayStation All-Stars Battle Royale 2 dovrebbero essere coinvolti tanti personaggi visti nelle esclusive Sony degli ultimi anni, ovvero Aloy (Horizon Zero Dawn e Forbidden West), Deacon St. John (Days Gone) Ellie e Joel da The Last of Us Parte 1 e 2. Pare inoltre che anche Crash Bandicoot e Spyro facciano parte del roster, sebbene siano personaggi legati ad Activision, azienda al centro delle ultime vicende per via dell'acquisizione da parte di Microsoft ostacolata da più parti.

Ovviamente si tratta solo di rumor e non è possibile sapere se tali informazioni siano fondate o meno. In ogni caso non è da escludere che Sony possa svelare il progetto con un teaser in uno dei prossimi showcase.

