PlayStation All-Stars Battle Royale: il creatore di Mortal Kombat sogna il sequel

PlayStation All-Stars Battle Royale fu un Picchiaduro sullo stile di Super Smash Bros. che ha permesso di dar vita ad adrenalinici scontri tra alcune delle più note icone del mondo PlayStation. Uscito nel 2012 su PS3 e PS Vita, il titolo non ha mai ricevuto un seguito e nulla al momento lascia pensare il possibile arrivo di un nuovo episodio.

Nonostante all'epoca ottenne pareri contrastanti da parte di critica e pubblico, in molti finirono con l'apprezzare il lavoro svolto dalla oggi defunta SuperBot Entertainment e sarebbero ben felici di giocare un secondo capitolo. Tra questi c'è anche Ed Boon, il creatore di Mortal Kombat e figura di spicco all'interno di NetherRealm Studios, che in un messaggio su Twitter ha manifestato il suo desiderio di vedere proseguire la serie. Si tratta chiaramente di un post da fan, che non significa di certo che il team con sede a Chicago sia al lavoro sull'ipotetico PlayStation All-Stars Battle Royale 2. Al contrario, sembra che NetherRealm cerchi personale per lo sviluppo di Mortal Kombat 12, anche se al momento manchino conferme ufficiali in tal senso.

Vi piacerebbe un giorno assistere all'arrivo di un nuovo PlayStation All-Stars Battle Royale, magari con un roster che includa anche personaggi all'epoca ancora inesistenti come Aloy di Horizon Zero Dawn e Jin Sakai di Ghost of Tsushima? Nel frattempo il prossimo PlayStation Showcase è ufficiale per il 9 settembre 2021, dove si scoprirà il futuro dei videogiochi Sony.