PlayStation Stars: come completare la campagna Hit Play 1994

Su Everyeye.it vi abbiamo proposto la guida per completare tutte le campagne PlayStation Stars di ottobre, una in particolare però sta creando non pochi grattacapi ai giocatori, parliamo della sfida Hit Play 1994, vediamo insieme come risolverla.

Hit Play 1994 richiede di giocare ad una selezione di giochi per sbloccare l'obiettivo Press Play 1994 e ottenere il collezionabile Sony Chord Machine. Per ricevere questo bonus bisogna giocare i seguenti titoli su PlayStation 4 e PlayStation 5:

Returnal - Stay x Circle of Life

Death Stranding Director's Cut -Baby I Love Your Way x Go West

Uncharted 4 Fine di un Ladro - Mr Jones x Regulate

Detroit Become Human - More Human Than Human

Until Dawn - Wild Night

Heavy Rain - Streets of Philadelphia

Chiaramente non bisogna avviare i giochi tutti insieme, potete tranquillamente avviare uno dei giochi citati e poi un altro in un secondo momento, anche a distanza di tempo, a patto che la campagna venga completata entro il 15 novembre 2022.

Proprio la sfida Hit Play 1994 sta generando numerose polemiche proprio per la necessità di possedere tutti i giochi in questione, i quali oltretutto occupano non poco spazio su SSD, oltretutto la sfida limita è limitata ai soli possessori di PS5 dal momento che Returnal non è disponibile su PlayStation 4 e dunque chi non possiede la console di attuale generazione non potrà completare la campagna.