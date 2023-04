PlayStation Stars: come completare tutte le campagne di aprile 2023

Anche nel mese di aprile 2023, la selezione di sfide disponibili per gli utenti iscritti a PlayStation Stars si è aggiornata e consente ai videogiocatori di tutto il mondo di accumulare punti ed esclusivi oggetti digitali da aggiungere alla collezione. Scopriamo insieme come portare a termine ogni singola campagna.

Catalogo PS Plus: Outbreak!

La prima sfida del mese coinvolge i giochi in cui sono preseti infetti o zombi e, a differenza di quanto accade solitamente, non vengono esplicitamente annunciati i titoli coinvolti. Per completare la campagna occorre avviare uno qualsiasi dei prodotti citati, risolvendo l'enigma.

Ecco di seguito l'elenco completo degli indovinelli con tanto di soluzione:

Ehm, in realtà non sono zombie, ma infetti (The Last of Us Remastered)

Ehm, in realtà non sono zombie, ma Dregling (Demon's Souls Remake)

Ehm, in realtà non sono zombie, ma Creature Arenate (Death Stranding)

Ehm, in realtà non sono zombie, ma Furiosi (Days Gone)

Ehm, in realtà non sono zombie, ma umani controllati da 'Hiss, il Sibilo' (Control)

Il completamento di questa sfida con registrazione manuale va eseguito entro e non oltre il 30 aprile 2023 e permette di ottenere l'elemento collezionabile "Morto Dentro".

Catalogo dei giochi PS Plus: gli imperdibili del mese

Proprio come la precedente campagna, anche questa richiede di avviare uno dei sei giochi citati negli indovinelli.

Se non sapete come risolverli, ecco la soluzione:

Ehi, cosa ci fa Ade a San Francisco? (Horizon Forbidden West)

Anche se il nome della storia è simile, questa qui non è stata scritta da Omero (Assassin's Creed Odyssey)

Atropo, una delle trte Moire nella mitologia greca, è di casa in questo gioco (Returnal)

In questo action game c'è un cameo di Conan... non il Barbaro, ma O'Brien (Death Stranding)

Il DLC di questo gioco non riguarda l'antico Dio romano (Far Cry 5)

Yggdrasil è norreno, non greco, e ha un ruolo importante in questo colorato RPG (Dragon Quest XI)

Portando a termine la missione, valida fino al 30 aprile 2023, potrete aggiungere 50 punti al vostro portafoglio.

Selezioni di aprile del PlayStation Store PS5

Per ottenere altri 50 punti, non dovrete fare altro che acquistare uno qualsiasi dei seguenti giochi sul PlayStation Store in versione PS5:

Wo Long: Fallen Dynasty

Resident Evil 4

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse

Potion Permit

No Longer Home

Before Your Eyes

I giochi mensili di PlayStation Plus aspettano solo te!

Questa sfida, riservata ai soli utenti abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra o Premium, è davvero semplice. Dovrete infatti avviare Meet Your Maker, il titolo che viene regalato ad aprile 2023, per ricevere ben 50 punti entro il 1 maggio 2023.

Check-in di aprile

Probabilmente avete già completato questa campagna senza accorgervene, dal momento che per ottenere il collezionabile "Robbit di aprile" è sufficiente giocare a qualsiasi gioco su PlayStation 4 o PlayStation 5 entro il 30 aprile 2023.

Club combattimento del mese

Anche questo mese è disponibile una sfida dedicata ai picchiaduro a incontri, la quale mette in palio il collezionabile "Samurai Sword-down".

Ecco i titoli supportati per la sfida:

Street Fighter V

SoulCalibur VI

Tekken 7

Mortal Kombat 11

Granblue Fantasy: Versus

GigaBash

Un campionato tutto tuo

L'ultima campagna del mese è invece dedicata ai titoli sportivi e garantisce lo sblocco dell'elemento collezionabile "Andiamo a Berlino, Beppe!".

Di seguito trovate l'elenco completo dei giochi supportati:

MLB The Show 23

NHL 23

NBA 2K23

FIFA 23

PGA Tour 2K23

Bassmaster Fishing 2022

Sulle nostre pagine potete trovare anche tutti i dettagli su come ottenere la statuetta di Shuhei Yoshida in PlayStation Stars.