PlayStation Stars. come completare le campagne di dicembre 2022

Siamo ormai a dicembre 2022 e Sony ha finalmente diffuso tutti i dettagli riguardanti le campagne attraverso le quali gli utenti iscritti a PlayStation Stars potranno ottenere ricompense digitali esclusive nelle prossime settimane.

PlayStation Plus – Gioca per i punti

La prima campagna di dicembre 2022 è dedicata a tutti gli utenti con un abbonamento attivo a PlayStation Plus. A partire dal giorno 6 dicembre 2022, i giocatori che soddisfano questo requisito possono ottenere 50 punti da spendere nel negozio digitale di PlayStation Stars semplicemente avviando i titoli che fanno parte della lineup dei giochi mensili di dicembre con PlayStation Plus, ovvero Mass Effect Legendary Edition (PS4), Biomutant (PS4 e PS5) o Divine Knockout (PS4 e PS5).

Entra nel personaggio! Raccogli i punti

Attiva dal 1 dicembre 2022, questa campagna è disponibile per tutti gli utenti e può essere completata in maniera davvero semplice. Tutto ciò che occorre fare è avviare un gioco qualsiasi tra i seguenti titoli multiplayer online: It Takes Two, Tiny Tina’s Wonderlands, Destiny 2, Diablo 3, Divinity: Original Sin 2 e A Way Out. Anche in questo caso la ricompensa consiste in un pacchetto di punti da spendere nello store di PS Stars.

Accesso di dicembre – Campagna e collezionabile digitale

Anche a dicembre 2022 arriva una nuova versione digitale dell'ormai immancabile Tyrannosaurus Rex. Questo collezionabile sarà a disposizione di tutti gli iscritti a PlayStation Stars che avvieranno un gioco PlayStation 4 o PlayStation 5 nel corso del mese.

Tu e PlayStation: Wonderbook

Sempre a partire dal 1 dicembre 2022, i giocatori iscritti a PS Stars in possesso di Wonderbook in versione PlayStation 3 potranno ottenere un collezionabile digitale ispirato all'esclusiva Sony, riscattabile tramite l'applicazione.

Fight of the Month Club – Campagna e collezionabile digitale

Nemmeno a dicembre manca una campagna dedicata ai picchiaduro, visto che tutti gli abbonati PlayStation Stars potranno accaparrarsi il collezionabile digitale chiamato Immortal prendendo parte ad una competizione di uno dei seguenti giochi: Under Night In-Birth, Granblue Fantasy: Versus, Street Fighter V, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Mortal Kombat 11 o Tekken 7.

Avete già completato le campagne di novembre 2022 di PlayStation Stars?