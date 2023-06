PlayStation Stars: come completare le campagne di giugno 2023, anche quella di Dead Space

Come ogni mese, anche giugno prevede l'arrivo di una nuova ondata di obiettivi per tutti gli utenti PlayStation Stars, che possono così ottenere collezionabili esclusivi e punti con cui riscattare giochi gratis e buoni sconto sul PlayStation Store. Scopriamo insieme come completare le nuove campagne del mese.

Ottieni ricompense giocando a un titolo selezionato su PlayStation VR2

La prima campagna del mese di giugno 2023 mette in palio 50 punti ed è legata ai giochi PlayStation VR2, quindi può essere completata dai soli possessori della periferica per la realtà virtuale. Per ottenere la ricompensa basta avviare un gioco VR tra quelli presenti nel seguente elenco:

Horizon Call of the Mountain

Resident Evil Village

Gran Turismo 7

No Man’s Sky

Tetris Effect: Connected

Kayak VR: Mirage

Club dei Giochi Tosti | Dead Space

Passando invece al collezionabile a tema videoludico del mese, questa volta tocca al remake di Dead Space. Per ottenere la ricompensa, ovvero uno dei mostri dell'horror in versione chibi, sarà necessario ottenere il trofeo Intoccabile, che si può sbloccare completando l'avventura a bordo della ISS Ishimura a difficoltà Impossibile.

PlayStation e te: occhiali 3D PlayStation

La prima campagna che celebra il passato di PlayStation non chiede altro che avviare un qualsiasi videogioco per PS4 o PS5. In questo caso, la ricompensa sarà un paio di occhialini 3D di PlayStation da aggiungere alla collezione.

PlayStation e te: PlayStation 3 in Scarlet Red

Questa campagna sarà disponibile dal 15 giugno 2023 e permetterà a tutti i giocatori di ottenere un esclusivo collezionabile avviando un qualsiasi gioco PlayStation 4 o PlayStation 5. La ricompensa è il modellino 3D della particolare PS3 Slim di colore rosso.

Ottieni punti con NBA 2K23 su PlayStation Plus

A partire dal prossimo 6 giugno 2023, gli abbonati al servizio Sony dovranno semplicemente avviare NBA 2K23, uno dei giochi gratis del mese con PS Plus Essential, per aggiungere 50 punti al portafoglio digitale.

Tutti gli utenti potranno invece ottenere dal 2 giugno 2023 un set di sei teche, ovvero gli sfondi che possono fungere da espositore per i collezionabili di PlayStation Stars.