PlayStation Stars: come completare le campagne di maggio 2023, anche quella di Dead Cells

A pochi giorni dall'inizio di maggio 2023, Sony ha aggiornato il suo blog ufficiale per fornire tutti i dettagli in merito alle campagne in arrivo su PlayStation Stars. Scopriamo quindi come fare per portare a termine tutte le nuove sfide.

Catalogo giochi di PlayStation Plus: gli imperdibili del mese

Disponibile a partire dal prossimo lunedì 1 maggio 2023, questa sfida potrà essere completata avviando uno qualsiasi dei giochi che verranno inseriti nella libreria a disposizione di tutti gli utenti abbonati a PlayStation Plus Extra o Premium. La missione, che ricompenserà i giocatori con 50 Punti, non includerà nella descrizione i nomi dei giochi, ma una serie di frasi che fungeranno da indovinelli e che conterranno indizi sui prodotti coinvolti nella promozione.

I giochi mensili di PlayStation Plus aspettano solo te!

Dal 2 maggio 2023 arriverà anche una seconda campagna di PlayStation Stars a tema PS Plus, anche se in questo caso saranno coinvolti anche gli utenti iscritti al piano di base del servizio, PlayStation Plus Essentials. Per completare questa sfida ed ottenere 50 Punti sarà sufficiente avviare uno qualsiasi dei giochi gratis del mese di maggio, ovvero GRID Legends, Descenders o Chivalry 2.

Club dei Giochi Tosti (Collezionabile: palloncino di Dead Cells)

Arriverà invece il prossimo 18 maggio un'esclusiva sfida legata al filone 'Club dei Giochi Tosti' che, come già saprete, è legata ad un gioco specifico. Questo mese il titolo coinvolto è Dead Cells, di cui potrete sbloccare l'esclusivo collezionabile digitale 'Palloncino di Dead Cells' aggiungendo il trofeo 'Maestro Spadaccino' alla vostra collezione. Come al solito, chiunque abbia già sbloccato l'obiettivo in passato riceverà automaticamente il premio, a patto però che avvii un qualsiasi gioco PS4/PS5 nel periodo compreso fra il 1 ed il 17 maggio 2023.

Premi Play/1997 (Collezionabile: Sony AM Radio)

A partire dal 20 maggio, gli iscritti al servizio potranno accaparrarsi l'esclusivo collezionabile 'Sony AM Radio' avviando sei giochi che rappresentano i brani del 1997 e che verranno specificati nella descrizione della campagna a tempo limitato.

PlayStation e te: PS3

Giocando un qualsiasi gioco PlayStation 4 o PlayStation 5 a partire dal 1 maggio 2023, sul vostro account verrà sbloccato l'esclusivo elemento collezionabile 'PS3 Splash Blue', ovvero la console di vecchia generazione nell'esclusiva colorazione.

PlayStation e te: controller di mira PS VR

Sempre giocando un qualsiasi gioco PlayStation 4 o PlayStation 5 a partire dal 1 maggio 2023, gli utenti PlayStation Stars si aggiudicheranno un collezionabile che farà la gioia di tutti gli amanti di PSVR: stiamo parlando del 'Controller di mira PS VR', la periferica ideata per giocare gli sparatutto con il visore Sony.

Avete già sbloccato la statuetta di Yoshida con PlayStation Stars? Sulle nostre pagine potete trovare anche la guida con i consigli su come completare tutte le campagne di aprile 2023 di PlayStation Stars.