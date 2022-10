PlayStation Stars: come completare tutte le campagne e sbloccare le ricompense di ottobre

Il nuovo programma fedeltà di Sony è ora disponibile anche in Europa, abbiamo già visto come iscriversi a PlayStation Stars, se avete già aderito al programma vi mostriamo come completare tutte le campagne e sbloccare le ricompense del mese di ottobre, tra cui il leggendario T-Rex della demo per la prima PlayStation.

Vi abbiamo già svelato come guadagnare punti su PlayStation Stars ma oltre ai punti è possibile ottenere anche varie ricompense digitali completando le singole campagne proposte ogni mese.

October Check-In

Giocando un qualsiasi gioco PS4 e PS5 entro il 31 ottobre 2022 si otterrà come ricompensa il T-Rex della Tech Demo PlayStation 1.

PlayStation Store Picks

Potete guadagnare 50 punti acquistando uno dei seguenti giochi su PlayStation Store entro il 31 ottobre 2022: NBA 2K23, Saints Row, Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection, The Last of Us Parte 1, Inscryption o Madden NFL 23.

Hit/Play 1994

Per completare questa campagna bisogna giocare sei differenti giochi entro il 15 novembre: Returnal, Death Stranding, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Detroit Become Human, Until Dawn e Heavy Rain, seguendo questi indizi:

Stay x Circle of Life - Returnal

Baby I Love Your Way xGo West - Death Stranding

Mr Jones x Regulate - Uncharted 4 Fine di un Ladro

More Human Than Human - Detroit Become Human

Wild Night - Until Dawn

Streets of Philadelphia - Heavy Rain

The World Warrior's Challenge

Per ottenere il Novelty Toy Fight Trophy dovrete giocare con uno di questi picchiaduro entro il 31 ottobre 2022: Street Fighter V, Ultimate Marvel vs Capcom 3, Mortal Kombat 11 o Tekken 7.