PlayStation Stars: come completare le nuove campagne di febbraio, anche quella di Horizon

Sony ha dato da poco il via ad una particolare iniziativa intitolata Festival del gioco, dedicata a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Per celebrare l'arrivo di questo evento, sono state introdotte due campagne a tempo limitato su PlayStation Stars, scopriamo insieme come completare gli obiettivi e ricevere le ricompense esclusive.

Un regalo firmato PlayStation Plus

La prima campagna dedicata ai soli abbonati ad un qualsiasi tier del PlayStation Plus prende il nome di "Un regalo firmato PlayStation Plus" e, a differenza di molte altre campagne di PS Stars, va attivata manualmente dai giocatori tramite l'applicazione ufficiale. Una volta avviata, la missione si può completare in un batter d'occhio, visto che il requisito da soddisfare consiste nel giocare con un qualsiasi titolo per PlayStation 4 o PlayStation 5. All'avvio di un gioco qualsiasi, potrete riscattare senza costi aggiuntivi un collezionabile da aggiungere alla vostra raccolta, ovvero "Ricompensa del Festival of Play". La campagna in questione è già attiva e si potrà completare solo fino al 24 febbraio 2023.

Avventurati nell’Ovest Proibito

La seconda campagna è invece dedicata a Horizon Forbidden West e possono partecipare solo ed esclusivamente gli utenti che dispongono di un abbonamento attivo a PlayStation Plus Extra o Premium, visto che il titolo Guerrilla entrerà a breve a far parte del catalogo di giochi a disposizione degli abbonati. Per completare la campagna “Avventurati nell’Ovest Proibito” occorre sbloccare in gioco una selezione di trofei.

Ecco di seguito l'elenco dei trofei di Horizon Forbidden West da sbloccare per la campagna in questione:

Il salvataggio del Timore

L’ambasciata

3 mostrine ottenute in un terreno di caccia

Fiori per tinture utilizzati

Primo campo dei ribelli completato

Primo Override su Collolungo

Stando a quanto dichiarato da Sony sul sito ufficiale, la campagna è riservata ai soli giocatori che non hanno ancora ottenuto questi trofei nel gioco e non sembra quindi che si tratti di una campagna retroattiva come quella di Elden Ring. Va inoltre precisato che il completamento della campagna ricompenserà i giocatori con l'oggetto collezionabile digitale 'Un dono dal passato'.

Avete già letto la guida su come sbloccare le ricompense delle campagne di febbraio 2023 di PlayStation Stars?