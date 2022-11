PlayStation Stars: come completare le nuove campagne di novembre e ottenere le ricompense

A novembre, PlayStation Stars si aggiorna con nuove campagne e relative ricompense, tutti gli iscritti a PlayStation Stars possono ora partecipare alle nuove sfide e provare a sbloccare i collezionabili digitali bonus. Ecco la guida per completare tutte le campagne PlayStation Stars di novembre 2022.

Vi siete appena iscritti a PlayStation Stars e volete saperne di più? Ecco come funzionano i punti PlayStation Stars e come guadagnarli.

You Did It! You Defeated Phrike

Avviate un qualsiasi gioco per PS4 o PS5 entro il 17 novembre per ottenere la ricompensa Astronaut Figurine.

Fight of the Month Club

La ricompensa Incorruptible Determination è la ricompensa della campagna Fight of the Month Club, per ottenerla vi basterà giocare con uno dei seguenti picchiaduro entro il 30 novembre: Guilty Gear Strive, Dragon Ball FighterZ, Street Fighter V, Ultimate Marvel vs Capcom 3, Mortal Kombat 11, Tekken 7.

Scelte del PlayStation Store

Entro il 30 novembre 2022 potete ottenere 50 Punti acquistando uno dei seguenti giochi dal PlayStation Store: Call of Duty Modern Warfare 2, New Tales from the Borderlands, Brewmaster, Gotham Knights, PGA Tour 2K23 e NHL 23 PS5.

Play Wherever

Per completare la campagna vi basterà giocare per almeno cinque minuti in Remote Play entro il 30 novembre, la ricompensa è pari a 75 Punti.

Hit Play 1994

Questa campagna richiede di giocare ad una selezione di giochi per sbloccare l'obiettivo Press Play 1994 e ottenere il collezionabile Sony Chord Machine. Per ricevere la ricompensa bisogna giocare i seguenti titoli su PlayStation 4 e PlayStation 5 entro il 15 novembre 2022.

Returnal - Stay x Circle of Life

Detroit Become Human - More Human Than Human

Until Dawn - Wild Night

Heavy Rain - Streets of Philadelphia

Death Stranding Director's Cut -Baby I Love Your Way x Go West

Uncharted 4 Fine di un Ladro - Mr Jones x Regulate

PlayStation and You PSVR

Per la ricompensa PSVR Headset dovrete giocare un qualsiasi gioco (non necessariamente per PlayStation VR) su PS4 e PS5 entro il 10 dicembre 2022.