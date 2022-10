PlayStation Stars: come completare le nuove campagne e sbloccare le ricompense

Vi abbiamo già mostrato come completare le campagne PlayStation Stars di ottobre e sbloccare le relative ricompense, a fine ottobre però sono arrivate nuove campagne per gli abbonati, ecco come risolverle e ottenere i relativi premi digitali.

Le nuove campagne di fine ottobre sono tre, denominate This Day Is Bananas, Happy Belated Cinnamon Bun Day e PlayStation and You PSVR. Si tratta di campagne molto semplici da risolvere, ecco tutto quello che dovete fare, e se non siete ancora registrati, ecco come iscriversi gratis al programma PlayStation Stars.

This Day Is Bananas

Per ottenere la ricompensa Banana Boomerang vi basterà avviare un qualsiasi gioco per PS4 e PS5 entro il 31 ottobre 2022.

Happy Belated Cinnamon Bun Day

Vi basterà giocare un qualsiasi gioco per PS4 e PS5 nella giornata di martedì 25 ottobre 2022 per sbloccare la ricompensa Cinnasnail.

PlayStation and You PSVR

Per la ricompensa PSVR Headset dovrete giocare un qualsiasi gioco (non necessariamente VR) su PlayStation 4 e PlayStation 5 entro il 10 dicembre 2022.



Su Everyeye.it trovate anche la guida per completare la campagna Hit/Play 1994 attiva fino al 15 novembre 2022, inoltre vi spieghiamo come funzionano i punti PlayStation Stars e come guadagnarli, si possono accumulare punti completando attività specifiche o facendo acquisti su PlayStation Store.