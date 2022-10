PlayStation Stars: come funzionano i punti, quando scadono, come riscattarli e guadagnarli

PlayStation Stars al via in Europa: il servizio fedeltà di Sony è disponibile anche in Italia dal 13 ottobre 2022, pronto a premiare i giocatori abbonati al PlayStation Plus con ricompense di vario genere. Fondamentali in particolare sono i Punti di PlayStation Stars: vediamo maggiormente nel dettaglio in cosa consistono e come funzionano.

Cosa sono e come si guadagnano i Punti

I Punti servono per riscattare collezionabili digitali, giochi o aggiungere fondi al proprio portafoglio digitale, tutti presenti nel catalogo delle ricompense PlayStation Stars (da tenere presente che la disponibilità degli oggetti potrebbe subire cambiamenti nel corso del tempo). Per ottenere Punti bisogna:

Partecipare ad attività e sfide dedicate alla community di PlayStation, tra cui obiettivi di gioco e tornei online, oltre ad esplorare le funzionalità della console

Completare campagne personalizzate create su misura in base alla propria attività di gioco

Fare acquisti idonei sul PlayStation Store, compresi giochi DLC

Si guadagnano i Punti con acquisti sul PlayStation Store se si possiede un abbonamento PlayStation Plus attivo (sono validi anche quelli di prova) e un abbonamento PlayStation Stars attivo prima di un acquisto. I punti rimangono di proprietà degli utenti anche se viene annullato l'abbonamento PlayStation Plus.

Come tenere traccia dei Punti e quando scadono

Gli utenti possono visualizzare il saldo dei Punti nella parte inferiore del proprio profilo giocatore nella PlayStation App. I Punti scadono alla fine del mese più 24 mesi a partire dalla data in cui compaiono nel saldo del proprio account PlayStation Stars. Da tenere inoltre presente che non è possibile regalare o trasferire Punti ad altri giocatori.

Acquisti esclusi dal guadagno di Punti

Non si otterranno Punti attraverso specifici acquisti, che comprendono l'aggiunta di fondi PSN tramite il PlayStation Store e qualsiasi acquisto non effettuato sul PlayStation Store, gli acquisti su PlayStation Direct e PlayStation Gear, oltre a qualsiasi acquisto di disco fisico, console, accessori, carte regalo PlayStation o ulteriori oggetti fisici.

Per ulteriori dettagli ecco come iscriversi a PlayStation Stars e iniziare così a guadagnare subito Punti. Ed ancora, ecco anche come sbloccare le ricompense di ottobre 2022 di PlayStation Stars.