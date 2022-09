PlayStation Stars: come iscriversi al programma fedeltà di Sony

PlayStation Stars è ai nastri di partenza: il programma fedeltà pensato da Sony per tutti i giocatori PlayStation è appena sbarcato in Giappone e si appresta ad arrivare in Nord e Sud America il 5 ottobre 2022, ed il successivo 13 ottobre in Europa.

PlayStation Stars è un programma che intende premiare i giocatori più attivi con ricompense di vario genere, per questo motivo potrebbe risultare molto allettante per quegli utenti che giocano costantemente con le loro PS5 e PS4. Ecco quindi di seguito i passaggi da seguire per iscriversi al nuovo servizio:

Iscriversi tramite PC

Entrare nel sito ufficiale PlayStation

Accedere con il vostro account PlayStation

Non appena disponibile nella vostra regione, cliccare sul banner relativo a PlayStation Stars per iscriversi

Se il banner non compare, verificate le vostre impostazioni account e cercate "PlayStation Stars" sotto la voce "PlayStation Network"

Iscriversi tramite iPhone o Android

Scaricare la PlayStation App sul vostro dispositivo iOS o Android

o Aprire l'app e cercare l'icona PlayStation Stars accanto al vostro nome utente (non appena disponibile nella vostra regione)

Cliccate sopra l'icona PlayStation Stars e leggete le istruzioni che compaiono su schermo

Accettare l'invito per completare l'iscrizione

Sebbene sia appena arrivato in Giappone, PlayStation Stars ha già sollevato le prime polemiche: raggiungendo infatti il Livello 4 si riceverà come ricompensa una migliore assistenza da parte di Sony, mossa che ha fatto storcere non poco il naso a numerosi giocatori.