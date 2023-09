PlayStation Stars: come sbloccare il collezionabile gratis di Spider-Man Miles Morales

Mentre Marvel's Spider-Man 2 è sempre più vicino, Sony ha deciso di aggiungere a PlayStation Stars una nuova campagna dedicata proprio al noto supereroe e, più nello specifico, a Miles Morales.

La campagna in questione di PlayStation Stars, attiva dal 18 settembre 2023, è stata creata per celebrare l'arrivo in home video di Spider-Man: Across the Spider-Verse e non ha nulla a che vedere col gioco di Insomniac Games, il quale sicuramente sarà oggetto di altre campagne nel corso delle prossime settimane.

Ecco di seguito la descrizione ufficiale della campagna dedicata al giovane arrampicamuri:

"Spider-Man: Across the Spider-Verse è disponibile in Blu-Ray e 4K Ultra HD. Lancia una ragnatela e afferra il tuo controller per giocare a qualche titolo e festeggiare con noi l'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse!"

Per poter completare l'obiettivo, i giocatori dovranno portare a termine una semplicissima sfida, ossia 'Gioca con qualsiasi titolo PlayStation 4 o PlayStation 5 per sbloccare il tuo collezionabile'. Questo significa che dovrete semplicemente avviare un gioco sulla vostra console, ovviamente dopo aver visitato la scheda della campagna sulla PlayStation App, così da essere sicuri che la promozione sia stata attivata.

Una volta completata la Campagna ricompenserà il giocatore con l'elemento collezionabile raro chiamato 'Spider-Man: Across the Spider-Verse torna a casa'. L'oggetto è un modellino di Spider-Man Miles Morales mentre indossa la tuta che abbiamo visto nel film d'animazione di recente uscita. Il modello 3D sarà vostro per sempre e potrete sfoggiarlo nella vostra bacheca, così da farvi invidiare da tutti gli amici che non riusciranno a prenderlo.

Va infatti precisato che si tratta di una promozione a tempo limitato e tra qualche giorno non sarà più possibile portare a termine la semplicissima campagna.

Sapevate che PlayStation Stars potrebbe arrivare anche su PS5?