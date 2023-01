PlayStation Stars: come sbloccare la ricompensa PlayStation Home

Tra le ricompense PlayStation Stars di gennaio 2023 è disponibile anche lo speciale collezionabile PlayStation Home, dedicato all'omonimo servizio di Sony che ha tenuto compagnia hai giocatori su PS3 dal 2008 e fino ai primi anni '10. Ecco come sbloccare questa ricompensa speciale.

Per ottenere il collezionabile PlayStation Home vi basterà aver effettuato l'accesso a PlayStation Home su PS3 almeno una volta dal 2008 al 2015 utilizzando lo stesso account collegato a PlayStation Stars, se avete questi requisiti avviate un qualsiasi gioco per PS4 e PS5 ed ecco che otterrete subito la ricompensa PlayStation Home.

Si tratta di una ricompensa piuttosto rara dal momento che PlayStation Home non è più disponibile da molti anni e dunque trovare giocatori che abbiano effettuato un login con un account ancora attivo non è semplice, o certamente poco comune, sopratutto in Europa dove PlayStation Home non ha mai avuto larghissima diffusione, anche nei suoi anni d'oro.

Non conoscete PlayStation Stars? Ecco come iscriversi e come funziona PlayStation Stars, come funzionano i punti PlayStation Stars e come riscattarli, il servizio ha debuttato in Europa alla fine dello scorso anno riscuotendo un discreto successo sopratutto grazie alle campagne mensili con relative ricompense, bonus esclusivi per chi completa le sfide proposte ogni mese ai giocatori iscritti.