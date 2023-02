PlayStation Stars: come sbloccare le ricompense delle campagne di febbraio 2023

Sony ha appena aggiornato l'elenco delle campagne attive per tutti gli iscritti al servizio PlayStation Stars, il quale consente di ricevere bonus digitali e altre ricompense gratis attraverso il completamento di semplici obiettivi. Scopriamo tutte le campagne di febbraio 2023.

Check-in di febbraio

Come ogni mese, questo particolare obiettivo si completa automaticamente al momento del primo accesso mensile (in questo caso a febbraio 2023) all'applicazione ufficiale PlayStation. La ricompensa di questa campagna consiste in un premio digitale, ovvero 'Tyrannosaurus Rex di febbraio'.

Condividi il divertimento

Per ottenere i 50 punti messi in palio con questa campagna occorre avviare almeno una volta sulla vostra PlayStation 4 o PlayStation 5 uno dei giochi presenti nella seguente lista:

It Takes Two

Sackboy: Una Grande Avventura

Demon's Souls

Call of Duty: Modern Warfare 2

Borderlands 3

Marvel's Avengers

Catalogo dei giochi Plus: gli imperdibili del mese

Gli abbonati a PlayStation Plus Extra o Premium possono invece avviare uno dei titoli in elenco per aggiungere al loro portafoglio virtuale altri 50 punti:

The Last of Us Remastered

Demon's Souls

Death Stranding

Days Gone

Control

Selezioni di febbraio - PlayStation Store PS5

Altri 50 punti vengono messi in palio per chiunque procederà con l'acquisto di uno dei titoli PlayStation 5 disponibili nell'elenco:

One Piece Odyssey PS4 & PS5 Standard Edition

Forspoken Standard Edition

Dead Space Standard Edition

Norco

Ship of Fools

The Witcher 3: Wild Hunt

Un campionato tutto tuo

Questa campagna di febbraio 2023 è dedicata ai giochi sportivi e permette ai giocatori di ricevere l'elemento collezionabile intitolato 'Goooool!'.

Per poter ottenere questa ricompensa occorre avviare uno qualsiasi dei seguenti giochi entro la fine del mese:

EA Sports FIFA 23

Rocket League

NBA 2K23

NHL 23

Madden NFL 23

Club combattimento del mese

La campagna di febbraio a tema picchiaduro mette in palio la ricompensa 'Prime Rib' e il suo completamento è relativo all'avvio di uno dei seguenti giochi appartenenti a questa categoria:

Guilty Gear: Strive

Mortal Kombat 11

Tekken 7

Street Fighter V

SoulCalibur 6

Ultimate Marvel vs Capcom 3

Rispondi alla chiamata in Destiny 2: Lightfall

Anche Destiny 2 ha la sua campagna nel corso del mese di febbraio 2023. Chiunque prenoterà una delle due versioni de L'Eclissi, la nuova espansione dello sparatutto live service di Bungie, potrà ottenere 100 punti da spendere nel negozio. L'offerta è valida sia con la versione standard che con quella Deluxe, che include il pass annuale.

Hard Game Club: Sifu

Chi vuole ampliare la collezione di oggetti digitali in PlayStation Stars può invece dedicarsi alla campagna di febbraio 2023 intitolata Hard Game Club: Sifu. Avviando un qualsiasi gioco PlayStation 4 o PlayStation 5 si potrà ricevere in regalo il 'Palloncino di febbraio | Hard Game Club 2023', un collezionabile ispirato a Sifu.

Vi ricordiamo inoltre che siete ancora in tempo per ottenere il collezionabile di Elden Ring gratis in PlayStation Stars.