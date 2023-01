PlayStation Stars: come sbloccare le ricompense delle campagne di gennaio 2023

Nel corso del mese di gennaio 2023 sono stati proposti nuovi obiettivi per tutti gli utenti iscritti a PlayStation Stars, il servizio che permette di ottenere ricompense digitali e credito da spendere sul PS Store.

Check-in di gennaio

Questo obiettivo si completa in automatico al primo accesso all'applicazione ufficiale PlayStation nel corso del mese di gennaio 2023. La ricompensa di questa campagna consiste in un premio digitale, ovvero 'Tyrannosaurus Rex di gennaio'.

Condividi il divertimento

Per ottenere i 50 punti messi in palio con questo obiettivo dovrete avviare almeno una volta sulla vostra PlayStation 4 o PlayStation 5 uno dei giochi presenti nella seguente lista:

It Takes Two

Sackboy: Una Grande Avventura

Demon's Souls

Call of Duty: Modern Warfare 2

Borderlands 3

Marvel's Avengers

Catalogo dei giochi Plus: gli imperdibili del mese

Gli abbonati a PlayStation Plus Extra o Premium possono invece avviare uno dei titoli in elenco per aggiungere al loro portafoglio virtuale altri 50 punti:

The Last of Us Remastered

Demon's Souls

Death Stranding

Days Gone

Control

Selezioni di gennaio - PlayStation Store PS5

Altri 50 punti vengono messi in palio per chiunque procederà con l'acquisto di uno dei titoli PlayStation 5 disponibili nell'elenco:

The Callisto Protocol

Marvel's Midnight Suns Enhanced Edition

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

The Witcher 3: Wild Hunt

Sable

Blacktail

La legge del più forte

Questa campagna di gennaio 2023 è interamente dedicata ai battle royale e permette ai giocatori di ricevere l'elemento collezionabile intitolato 'Winner winner', un chiaro riferimento alla celebre frase della vittoria che si visualizza a schermo in PUBG.

Per poter ottenere questa ricompensa occorre avviare uno qualsiasi dei seguenti giochi entro la fine del mese:

Fortnite Capitolo 4

Fall Guys Ultimate Knockout

Rumbleverse

Apex Legends

PlayerUnknown's Battlegrounds

Call of Duty: Warzone 2.0

I giochi mensili di PlayStation Plus sono il vantaggio che ti aspetta

Gli ultimi 50 punti si possono invece ottenere con i giochi gratis del PS Plus di gennaio 2023, promozione che resterà valida fino al prossimo 7 febbraio. Per ricevere la ricompensa vi basterà scaricare ed avviare sulla vostra console uno dei seguenti giochi: Star Wars Jedi Fallen Order, Fallout 76 o Axiom Verge 2.

