PlayStation Stars: come sbloccare le ricompense delle campagne di novembre 2022

Se siete iscritti al programma PlayStation Stars, sappiate che Sony ha appena aggiornato le campagne del servizio per consentire agli utenti di ottenere punti e oggetti collezionabili digitali completando semplici obiettivi. Scopriamoli tutti.

God of War Ragnarök

Il trofeo di God of War Ragnarok non va acquistato ed è completamente gratuito per tutti gli utenti che hanno effettuato il preorder dell'esclusiva PlayStation in edizione digitale sul PS Store oppure sul portale Direct PlayStation.

20° anniversario di Ratchet & Clank

Per celebrare il ventesimo anniversario della serie Insomniac Games, Sony ha deciso di rendere disponibile un collezionabile digitale di Ratchet in armatura per tutti coloro che giocheranno un qualsiasi titolo su PlayStation 4 o PlayStation 5.

PlayStation 3

Il modello digitale della vecchia PlayStation 3 in versione Ceramic White verrà invece distribuito a tutti gli abbonati a PS Stars che possedevano la console in versione Clear Black o Ceramic White e che giocheranno un qualsiasi titolo PS4 o PS5.

Tyrannosaurus Rex

Il collezionabile digitale 'Tech Demo Tyrannosaurus Rex a tema autunnale' si può invece ottenere tramite il completamento del seguente obiettivo dell'applicazione ufficiale Sony: 'Gioca al tuo titolo preferito su PlayStation 4 o PlayStation 5'.

PlayStation Eye

Attraverso la campagna chiamata 'PlayStation & You: PlayStation Eye' si possono mettere le mani sul trofeo raffigurante la piccola telecamera Sony. In questo caso, l'obiettivo da completare è il seguente: 'Gioca con qualsiasi titolo su PlayStation 4 o PlayStation 5 - Telecamera opzionale'.

Determinazione Incorruttibile

Chi vuole ottenere un cabinato da esporre in collezione sull'app può invece portare a termine la campagna Club Combattimento del mese. Per poter ottenere l'oggetto basterà prendere parte ad un evento competitivo di uno qualsiasi dei seguenti picchiaduro a incontri: Guilty Gear Strive, Dragon Ball FighterZ, Street Fighter 5, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Mortal Kombat 11 o Tekken 7.

Gioca dove vuoi

Se volete solo accumulare punti, per le prossime tre settimane potrete completare la campagna Gioca dove vuoi, la quale permette di ottenere ben 75 punti utilizzando per qualche minuto il Remote Play.

Titoli selezionati del PlayStation Store

Altri 50 punti verranno invece distribuiti a chi acquisterà uno dei giochi presenti nell'elenco del mese:

Call of Duty Modern Warfare 2 Pack Cross-Gen

New Tales from the Borderlands

Brewmaster - Beer Brewing Simulator

Gotham Knights

PGA TOUR 2K23 Edizione Cross-Gen

NHL 23 PS5

