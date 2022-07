PlayStation Stars: cos'è e come funziona?

Sony ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo servizio chiamato PlayStation Stars, il cui lancio è previsto entro la fine del 2022. Si tratterà a tutti gli effetti di un programma fedeltà attraverso cui l’azienda nipponica intende premiare i giocatori più attivi, ma come funzionerà esattamente questa particolare iniziativa?

Al via di questa iniziativa gratuita, una volta diventati membri, gli utenti avranno modo di aderire a campagne come tornei aperti a tutti e sfide legate ai trofei. Queste attività riguarderanno vari titoli PS5 e PS4, e faranno ottenere punti utili a riscattare ricompense legate al proprio account, tra le quali anche fondi per comprare giochi direttamente dal catalogo del PlayStation Store. A proposito di nuovi acquisti, il colosso nipponico ha poi anticipato un vantaggio per tutti gli iscritti al PlayStation Plus, che potranno guadagnare ulteriori punti aggiuntivi in relazione alle proprie spese effettuate nel negozio digitale PlayStation.

