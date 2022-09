PlayStation Stars al via in Giappone, ma è già polemica: migliore assistenza al livello 4

Sony si appresta a organizzare il lancio del programma PlayStation Stars, che debutterà inizialmente nel solo Giappone, per poi fare esordio in breve tempo in Nord America e, infine, Europa.

Nello specifico, il Vecchio Continente accoglierà il programma fedeltà di casa PlayStation a partire dal prossimo giovedì 13 ottobre 2022. Con il debutto ufficiale dell'iniziativa di Sony in territorio giapponese, emergono oggi gli ultimi dettagli sulle caratteristiche essenziali di PlayStation Stars. A corredo, arrivano però anche le prime polemiche.

Come già noto, il funzionamento del programma PlayStation Stars prevede la possibilità di accumulare punti tramite gli acquisti su PlayStation Store e lo sblocco di nuovi Trofei. A partire dal Livello 1, sarà possibile risalire sino al Livello 4, con la conseguente possibilità di accedere a sempre maggiori ricompense. Tra queste ultime, arriva ora la conferma della previsione di una via di accesso preferenziale al supporto PlayStation. I giocatori di Livello 4 potranno infatti godere della priorità nell'accesso al servizio assistenza via chat offerto da Sony. Una scelta che in poco tempo ha generato il malcontento nella community nipponica, che non ha gradito la volontà di creare utenti "di serie A e serie B".



Per il momento, da Sony non sembrano essere giunte repliche ufficiali alle critiche, con il servizio PS Stars che del resto è disponibile in Giappone solamente da poche ore.