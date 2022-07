PlayStation Stars: guadagnate credito PSN e bonus con il nuovo programma fedeltà di Sony

Con un nuovo post apparso sul PlayStation Blog, Sony ha annunciato il suo nuovo programma fedeltà con cui intende ricompensare e celebrare i suoi giocatori. Si tratta di un'iniziativa che vi consentirà di guadagnare credito da spendere sul PS Store e altri bonus di varia natura.

Sarà possibile aderire al programma di PlayStation Stars quando verrà lanciato entro la fine di quest'anno. Una volta diventati membri, potrete guadagnare premi completando una varietà di campagne e attività. La campagna "Monthly Check-in" richiede semplicemente che giochiate a qualsiasi titolo per ricevere una ricompensa, mentre altre richiedono che vinciate dei tornei, o che conquistiate trofei specifici, o addirittura che siate il primo giocatore a ottenere un trofeo di platino nel vostro fuso orario locale.

Tutti i membri di PlayStation Stars avranno l'opportunità di guadagnare punti fedeltà. I punti possono essere riscattati in un catalogo che può includere fondi del portafoglio PSN e prodotti PlayStation Store selezionati. Come ulteriore vantaggio, i membri PlayStation Plus iscritti a PlayStation Stars guadagnano automaticamente punti per gli acquisti sul PlayStation Store.

Come parte del programma, Sony ha infine svelato gli "oggetti da collezione digitali", variegati tanto quanto il portfolio di prodotti e franchise della casa nipponica. Sono rappresentazioni digitali di cose che piacciono ai fan di PlayStation, tra cui figurine di personaggi amati e iconici di giochi e altre forme di intrattenimento, nonché dispositivi che attingono alla storia dell'innovazione di Sony. Ci sarà sempre un nuovo oggetto da guadagnare, un ninnolo ultra raro per cui lottare o qualcosa di sorprendente da collezionare solo per divertimento.

Sony ha recentemente annunciato anche The Gamers Gallery, iniziativa con cui i giocatori possono immortalare momenti e personaggi del mondo PlayStation con scatti in-game o fan-art.