PlayStation Stars ha un livello accessibile solo su invito? Nuovi leak sul tier Diamante

Cogliendo al volo l'opportunità offertagli dal lancio di PlayStation Stars in Asia, un dataminer è andato a caccia di indizi sul nuovo programma fedeltà di Sony e scoperto dei riferimenti nascosti ad un quinto livello accessibile solo su invito.

Dalle pagine di Reddit, il dataminer conosciuto come The_Andshrew ci informa di aver scoperto delle porzioni di codice inattive che citano, appunto, un misterioso livello Diamante accessibile solo su invito, e quindi impossibile da raggiungere partecipando alle attività proposte dal nuovo programma fedeltà di Sony.

L'accesso a questo quinto tier Diamante di PlayStation Stars, stando ai file rintracciati dal dataminer, garantirebbe lo sblocco di Bot's Don't Breathe, un diorama digitale che immortala le simpatiche creature cibernetiche di Astro Bot intente a scalare un telescopio spaziale dalla conformazione non troppo dissimile da quella del telescopio Kepler, uno dei più celebri "cacciatori di pianeti alieni". Il dataminer è riuscito persino a recuperare l'immagine esplicativa e il video che ritrae il bonus digitale con una visuale a 360 gradi (lo trovate nel link in calce alla notizia).

Nell'attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Sony in vista del lancio europeo del programma fedeltà di PS4 e PlayStation 5, che ricordiamo essere fissato per la giornata di giovedì 13 ottobre, vi lasciamo in compagnia del primo bonus di PlayStation Stars, il T-Rex della tech demo PS1.