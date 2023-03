PlayStation Stars marzo 2023: come ottenere la ricompensa di The Last of Us Parte 1

Continua ad aggiornarsi la sezione relativa alle campagne PlayStation Stars dell'applicazione ufficiale Sony, la quale propone ai giocatori uno speciale obiettivo dedicato a The Last of Us Parte 1.

Grazie a questa nuova iniziativa, tutti i giocatori avranno l'opportunità di aggiungere agli scaffali virtuali della loro collezione l'elemento raro intitolato "Infetti? Non io". La campagna in questione prende il nome di The Last of Us Watch and Play ed è stata avviata per celebrare la recente messa in onda dell'ultimo episodio della prima stagione della serie TV targata HBO.

Ecco di seguito la descrizione della sfida:

"Festeggia l'adattamento TV di The Last of Us giocando a The Last of Us Parte 1 (dispnibile tra le versioni di prova dei giochi di PlayStation Plus) o The Last of Us Remastered nel catalogo dei classici di PlayStation Plus"

A differenza di altre iniziative di questo tipo, la registrazione avviene in automatico per tutti i giocatori. Per poter completare l'obiettivo è sufficiente avviare The Last of Us Remastered o The Last of Us Parte 1 su PlayStation 4 o PlayStation 5. Non importa che possediate il gioco in versione fisica, che abbiate riscattato il prodotto con PlayStation Plus Essential o che giochiate una versione di prova gratuita come quella accessibile agli utenti PS Plus Premium. Insomma, l'importante è che si possa avviare in qualche modo uno dei due titoli. Una volta soddisfatto questo semplice requisito, potrete trovare l'oggetto collezionabile raro all'interno della vostra collezione e potrete sfoggiarlo in bacheca.

Per quello che riguarda invece le tempistiche, occorre precisare che si tratta di una campagna a tempo limitato e avrete la possibilità di completare la sfida per ottenere la ricompensa entro e non oltre il 12 aprile 2023.

