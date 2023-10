PlayStation Stars: tutte le nuove ricompense di ottobre e come sbloccarle gratis

Con l'inizio del nuovo mese di ottobre, partono anche le nuove campagne dedicate al programma fedeltà di Playstation Stars. Scopriamo tutte le ricompense digitali su cui possiamo mettere le mani.

A partire dal 1° ottobre è disponibile l'aggiornamento 4.1 di Genshin Impact e per festeggiarne l'arrivo su Playstation Star sarà possibile completare regolarmente delle campagne per tutto il mese di ottobre, in cambio delle quali saranno regalati alcuni collezionabili.

Dal 3 ottobre, in perfetta coordinazione con il tema di Halloween, giocando a uno dei seguenti giochi dal catalogo di PlayStation Plus nel corso della campagna, i membri Extra e Premium potranno guadagnare ben 50 punti:

Friday the 13th

Inscryption

Doom Eternal

Resident Evil 7: Biohazard

The Evil Within

Days Gone

Il 5 ottobre parte anche la campagna dedicata a Monster Hunter Rise. Bisognerà ottenere il trofeo "Pergamena del Trionfo Tempestoso". In ricompensa, otterremo il Palloncino Club dei Giochi Tosti. Chi lo ha già sbloccato non dovrà far altro che iniziare la campagna e vedere il premio immediatamente recapitato sul proprio account PS.

Dal 12 ottobre, invece, i possessori di VR2 possono iniziare la campagna su PS App di uno dei seguenti giochi per ottenere 50 punti:

Hellsweeper VR

Demeo

Crossfire: Sierra Squad

What the Bat?

A fine mese, precisamente il 26 ottobre, i fan di Elden Ring potranno tentare di guadagnare il trofeo "Araldo del frammento Godrick" per sbloccare il collezionabile digitale del Club dei Giochi Tosti di Elden Ring.

Infine, il 27 ottobre, con l'uscita del tanto atteso Alan Wake 2 (qui il nostro Provato), basterà giocare per ottenere il collezionabile digitale Lampada angelo.