PlayStation Stars, è polemica: i giochi della campagna Hit Play/1994 'si mangiano' l'SSD

Con l'arrivo in Europa e in Italia di PlayStation Stars, il debutto del nuovo programma fedeltà di Sony è accompagnato da una polemica che sta interessando gli utenti PS4 e PlayStation 5 desiderosi di completare la Campagna Hit Play/1994.

La sfida lanciata dal colosso tecnologico giapponese mette in palio la ricompensa digitale Sony Chord Machine e richiede di giocare entro il 15 novembre sei esclusive PlayStation con una canzone uscita nel 1994. I videogiochi interessati da questa Campagna sono Returnal, Death Stranding, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Detroit Become Human, Until Dawn ed Heavy Rain.

Chi desidera completare questa Campagna entro il tempo limite fissato da Sony si vede perciò costretto a installare qualcosa come 297 GB di dati, ossia circa il 43% della capienza effettiva dell'hard disk interno di PlayStation 5 (che ricordiamo essere di circa 667 GB). In tanti, quindi, stanno manifestando il proprio disappunto sui social e sui forum videoludici più frequentati, proprio in funzione della mole di spazio occupato su hard disk dai sei giochi interessati da questa Campagna e dalla necessità di effettuarne il download in un lasso di tempo piuttosto ridotto.

