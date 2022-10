PlayStation Stars: si possono chiedere rimborsi per i punti o le ricompense?

Il programma fedeltà PlayStation Stars è disponibile anche in Italia dal 13 ottobre 2022. Gli appassionati PlayStation che aderiranno all'iniziativa potranno così iniziare ad accumulare punti da utilizzare per ricevere varie ricompense, tra giochi, fondi PSN e collezionabili digitali.

Potrebbe tuttavia succedere di riscattare una ricompensa che alla fine potrebbe in verità non interessarci del tutto, o comunque meno rispetto ad altri premi disponibili con il servizio. In tal caso, PlayStation Stars permette di richiedere rimborsi? Sulla pagina ufficiale del programma fedeltà, Sony conferma che è possibile fare richiesta, spiega che è possibile farlo, facendo tuttavia alcune importanti precisazioni.

"Una volta che riscatti una ricompensa tramite i punti, in alcuni Paesi e/o regioni, hai un certo periodo di tempo per cambiare idea, annullare l'acquisto e ottenere un rimborso. Tuttavia, se acconsenti alla consegna immediata dei contenuti digitali (come i collezionabili digitali) o all'erogazione immediata dei servizi, possiamo fornirli immediatamente e limitare il tuo diritto di annullare tali ordini, a condizione che ti spieghiamo in che modo ciò influisce sui tuoi diritti di annullamento", si legge sulla pagina di PlayStation Stars.

"Poiché la maggior parte dei nostri clienti - prosegue Sony - desidera utilizzare immediatamente i propri acquisti, i nostri processi di acquisto prevedono di ottenere il tuo consenso alla fornitura immediata dei servizi e dei contenuti digitali e ti informiamo chiaramente su come ciò influisce sui tuoi diritti di annullamento. Pertanto, a meno che un Prodotto sia difettoso o che le leggi locali in vigore sanciscano il tuo diritto ad annullare un ordine, quando riscatti ricompense da noi tramite punti non potrai cambiare idea e annullare il tuo acquisto una volta che inizi a scaricare il contenuto o aggiungi credito al portafoglio di PSN".

Insomma, resta sempre fondamentale pensare con attenzione ad ogni tipo di ricompensa si decide di ricevere in cambio dei punti, in modo così da evitare qualunque possibile problematica. A tal proposito, ecco tutto quello che c'è da sapere sui Punti di PlayStation Stars. E se effettivamente interessati, ecco come iscriversi a PlayStation Stars.