PlayStation Stars: quando esce in Italia e come guadagnare punti?

Abbiamo già visto cos'è e come funziona PlayStation Stars, il nuovo programma fedeltà di Sony dedicato ai giocatori PlayStation, che potranno guadagnare punti completando missioni e obiettivi per sbloccare nuove ricompense. Ma quando arriva in Italia e come fare per accumulare punti su PlayStation Stars?

PlayStation Stars quando esce in Italia

PlayStation Stars esce in Italia il 13 ottobre 2022, per prendere parte al programma fedeltà vi basterà iscrivervi gratis a PlayStation Stars utilizzando il vostro account PlayStation Network, una volta effettuata la registrazione il vostro profilo sarà attivo e completando le varie missioni proposte ogni mese potrete guadagnare punti o sbloccare bonus e ricompense.

PlayStation Stars come guadagnare punti

Ad esempio fino al 31 ottobre potrete ottenere 50 punti acquistando uno dei seguenti giochi: NBA 2K23, Saints Row, TMNT The Cowabunga Collection, The Last of Us Parte 1, Inscryption e Madden NFL 23. Giocando invece ad almeno un gioco tra Street Fighter V, Ultimate Marvel vs Capcom 3, Mortal Kombat 11 e Tekken 7 otterrete il Trofeo Novelty Toy Fight Trophy mentre effettuando un login e avviando un gioco avrete accesso alla storica demo del T-Rex per PlayStation 1.

Il metodo più semplice per guadagnare punti è fare acquisti su PlayStation Store, per ogni dollaro/euro di spesa si guadagnano 10 punti, come visto poi esistono anche missioni extra che vi permetteranno di accumulare punti aggiuntivi acquistando almeno un gioco specifico tra una selezione di titoli.