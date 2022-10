PlayStation Stars: serve una spesa di $1.750 per ottenere un tripla A con i punti

PlayStation Stars è il nuovo programma fedeltà lanciato da Sony in Asia e in Nord America, e presto in arrivo anche in Europa. A pochi giorni dal lancio, l'iniziativa sta già ricevendo alcune feroci critiche per il sistema di bilanciamento dei punti che gli utenti possono guadagnare ed investire.

Come riportato da TweakTwon, un'indagine condotta dagli abbonati statunitensi ha rivelato che per ottenere un tripla A esclusivamente tramite l'utilizzo dei punti ottenuti con PlayStation Stars, è teoricamente necessario spendere un totale di 1.750 dollari, l'equivalente di 24 giochi acquistati sullo store Sony. Questo perché i giocatori ottengono 10 punti PlayStation Stars per ogni dollaro speso sul PlayStation Store, e The Quarry - che attualmente detiene il "costo" maggiore fra i giochi disponibili nel programma - richiede un investimento di 17.500 punti PlayStation Stars.

Acquistare 24 giochi per riceverne uno gratis non suona come un affare imperdibile, tuttavia è bene precisare che comprare giochi non è l'unico modo per sbloccare punti. Gli abbonati Stars possono anche guadagnare punti completando le campagne previste dal programma. Ad esempio, in questo momento è possibile ottenere 50 punti semplicemente giocando a NBA 2K23.

Vale anche la pena notare che non tutti i giochi acquistabili utilizzando i punti Stars sono costosi come The Quarry, che mantiene attualmente il costo retail di 69,99 dollari. Cult of the Lamb e Hades (prezzo retail di 24,99 dollari) sono disponibili per 6.250 punti, ad esempio. A chiudere l'elenco troviamo anche Sekiro: Shadows Die Twice (prezzo retail di 59,99 dollari) a 15.000 punti e It Takes Two (prezzo retail di 39,99 dollari) a 10.000 punti. Questi titoli verranno probabilmente ruotati in futuro, o affiancati da altri.

Vi ricordiamo che PlayStation Stars sarà disponibile in Europa e in Italia a partire dal 16 ottobre.