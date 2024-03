PlayStation Stars: Sony omaggia il lavoro di Jim Ryan con una Bobblehead digitale gratis

Il futuro di Sony PlayStation è rivolto verso la mid-gen, pronta a fare un balzo tecnologico in avanti: Tom Henderson ha confermato i leak di PS5 PRO affermando che la console sarebbe prevista per il 2024. Pur pensando all'avvenire del marchio, però, Sony ha deciso di celebrare il passato dell'azienda rilasciando una novità per PlayStation Stars.

Dopo 30 anni di collaborazione con uno dei marchi videoludici più importanti dell'intero settore, il boss di PlayStation Jim Ryan si è dimesso. Ciononostante, PlayStation ha voluto celebrare la carriera di Ryan con una Bobblehead digitale su PlayStation Stars ottenibile gratuitamente. Tale ricompensa è riscattabile da tutti i giocatori attraverso il programma messo a punto nel 2022 dalla stessa azienda. "Aiutateci a festeggiare i 30 di Jim Ryan presso PlayStation giocando uno dei tanti giochi impressionati che ha promosso come CEO".

Fra i titoli idonei all'ottenimento dell'ambita Bobblehead troviamo: Gran Turismo 7, Marvel's Spider-Man 2, God of War Ragnarok, The Last of Us Parte 2, Ratchet & Clan Rift Apart e Destiny 2.

