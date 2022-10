PlayStation Stars, svelato il primo bonus: è il T-Rex della tech demo PS1!

Con il lancio ufficiale del programma fedeltà PlayStation Stars in Asia, gli utenti PS4 e PlayStation 5 possono riscattare un bonus che omaggia la storia delle console Sony ripercorrendone l'evoluzione tecnologica con un premio digitale interamente dedicato al T-Rex della tech demo Unreal Engine su PS1.

Nella campagna denominata "Check-In", il programma PlayStation Stars di ottobre in Asia offre a tutti gli utenti PS4 e PS5 l'opportunità di riscattare, appunto, la statuetta digitale del T-Rex protagonista della tech demo della prima console PlayStation.

Mostrata nel 1994 da Unreal Engine e Sony, la tech demo di PSX ritraeva il modello 3D di un Tyrannosaurus Rex, con tanto di animazioni controllate da un operatore: in un secondo momento ne venne distribuita una versione integrale su disco, divenuta col tempo un vero e proprio cimelio per collezionisti (qualora foste interessati, qui trovate uno speciale sulle tech demo Unreal Engine più belle).

Non sappiamo se il bonus digitale del T-Rex di PSX farà o meno parte dei premi sbloccabili per il lancio in Italia di PlayStation Stars, previsto per il 13 ottobre. In attesa di ricevere un chiarimento da Sony Interactive Entertainment, qui trovate un nostro approfondimento che spiega come iscriversi al programma fedeltà PlayStation Stars.