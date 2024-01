PlayStation Stars in tilt: il servizio non funziona, niente punti fedeltà ai giocatori

Problemi per PlayStation Stars, il servizio Sony che tramuta in punti gli acquisti effettuati dai giocatori su PlayStation Store o determinate sfide portate a termine dagli utenti. Nulla di tutto ciò sta però avvenendo in questo momento, con gli iscritti che non stanno ricevendo le loro ricompense.

Gli acquisti effettuati e le sfide completate non stanno dando punti ai giocatori per un problema tecnico non meglio specificato: la situazione è stata segnata da diverse persone su Reddit, anche da chi ha speso grosse cifre sullo store digitale PlayStation, ed al momento l'unica soluzione sembra essere quella di aspettare una risoluzione degli inconvenienti da parte di Sony, si spera il più velocemente possibile.

In ogni caso è molto probabile che, una volta risolto il problema tecnico emerso, tutti i giocatori dovrebbero ricevere regolarmente i loro punti e poterli così accumulare ed utilizzare per futuri nuovi acquisti. Ricordiamo che PlayStation Stars è stato lanciato nel corso del 2022, e da allora è diventato uno dei servizi più peculiari tra quelli messi a disposizione da Sony, grazie anche alle nuove sfide che vengono regolarmente proposte mese dopo mese.

Non sono inoltre mancati premi molto allettanti per la community nel corso del tempo, come ad esempio il collezionabile di Miles Morales legato a PlayStation Stars. Tante altre sorprese arriveranno nel corso del prossimo futuro, in attesa che gli attuali problemi vengano risolti tempestivamente da Sony e tutti i giocatori ricevano i loro legittimi punti.