PlayStation Stars x Elden Ring: come sbloccare un collezionabile gratis col soulslike

Se siete fan di Elden Ring e avete una copia del titolo FromSoftware in versione PlayStation 4 o PlayStation 5, non dovreste lasciarvi sfuggire per nulla al mondo l'occasione di ottenere un esclusivo oggetto da collezione in PlayStation Stars.

Nel corso delle ultime ore, l'elenco delle campagne attive per gli utenti iscritti al servizio si è aggiornato con la "Sfida Araldo del frammento: sconfiggi Godrick l'Innestato", la quale resterà attiva per i prossimi 30 giorni.

Ecco di seguito la descrizione della sfida di PlayStation Stars legata ad Elden Ring:

"Sai, tutte quelle braccia non sono lì solo per bellezza. Sii paziente, scegli con cura la tua occasione e preparati a fare fuoco e fiamme a metà gioco."

Questi sono invece gli obiettivi da portare a termine per ottenere l'esclusiva ricompensa (è sufficiente completarne solo uno):

Ottieni il trofeo Araldo del frammento: Godrick su Elden Ring (PS4)

Ottieni il trofeo Araldo del frammento: Godrick su Elden Ring (PS5)

Malgrado l'obiettivo sia collegato all'eliminazione del pericolosissimo boss, l'oggetto collezionabile che si riceve al suo completamento prende il nome di "Elemento collezionabile eroico Palloncino di gennaio | Hard Game Club 2023" ed è ispirato ad un pacifico NPC, ovvero Miriel Pastore dei Voti. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando della 'Tartaruga-Papa' che ha attirato l'attenzione dei giocatori per via del suo atteggiamento indifferente anche di fronte alla brutalità degli utenti che hanno deciso di colpirla ripetutamente fino alla morte. In questo caso, la creatura viene proposta in versione chibi con un trofeo che potrà essere poi esposto sulla vostra bacheca di PlayStation Stars.

Va precisato che l'iscrizione alla campagna avviene in maniera automatica e lo sblocco dell'obiettivo dovrebbe essere retroattivo, così che gli utenti che hanno sconfitto il boss in precedenza possano ricevere la ricompensa senza sforzi aggiuntivi.

