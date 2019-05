PlayStation State of Play commentato in diretta nella notte tra il 9 e 10 maggio!

Con lo State of Play dello scorso mese di marzo, Sony ha inaugurato una nuova strategia comunicativa, molto più schietta e diretta, che colpisce direttamente il bersaglio senza la necessità di imbastire grandi e costosi eventi. Presto il format tornerà con un seconda puntata, fissata per la mezzanotte in punto del 10 aprile!

La redazione, ovviamente, seguirà l'evento in diretta sul canale Twitch di Everyeye, pronta a commentare ciò che verrà mostrato durante i 10 minuti dello show. Sappiamo per certo che verrà mostrato il gameplay del rifacimento di MediEvil, titolo svelato sul finire dello scorso anno e assente dalle scene da un bel po', e sarà annunciato un nuovo gioco. Non aspettatevi, in ogni caso, notizie su PlayStation 5: Sony ha già specificato che non ci sarà spazio per la prossima generazione di console durante la seconda puntata di State of Play.

