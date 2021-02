PlayStation State of Play commentato in italiano: appuntamento domani sera alle 22:00

Dopo oltre sei mesi di assenza, si appresta a tornare uno degli appuntamenti più attesi da tutti i fan di PlayStation: la nuova puntata dello State of Play, la prima da quando è stata lanciata PS5, andrà in onda giovedì 25 febbraio a partire dalle ore 23:00, e si preannuncia memorabile.

Sony ha già svelato che nel corso dei 30 minuti della trasmissione mostrerà ben dieci differenti giochi in arrivo su PlayStation 4 e PS5, tra i quali saranno compresi titoli mai annunciati prima d'ora e aggiornamenti sui giochi indie e terze parti mostrati l'ultima volta in occasione della presentazione di PlayStation 5 dello scorso mese di giugno. Non sono previsti annunci in merito all'hardware (niente PlayStation VR 2, quindi) ma l'evento è abbastanza importante da mobilitare la redazione di Everyeye.

I nostri redattori vi aspettano sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 22:00 di domani 25 febbraio per discutere degli annunci e per commentare l'intero State of Play in italiano. NE approfittiamo per invitarvi ad effettuare l'iscrizione al canale e ad attivare la ricezione delle notifiche delle nuove dirette sui vostri dispositivi, in modo da non rischiare di mancare all'appuntamento. Vi aspettiamo numerosi! Quali giochi vi aspettate di vedere al PlayStation State of Play?