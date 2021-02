PlayStation State of Play: cosa aspettarsi? Discutiamone insieme!

Questa sera alle 23:00 andrà in onda lo State of Play di febbraio, ma cosa possiamo aspettarci dal primo evento PlayStation del 2021? La compagnia ha confermato che non ci saranno annunci hardware o legati al business (come acquisizioni o dati di vendita) ma solamente presentazioni di nuovi giochi e approfondimenti.

In particolare si parla di "novità sui giochi mostrati all'evento PlayStation di giugno" e qualche nuovo annuncio. In totale saranno presenti 10 diversi giochi che verranno mostrati nell'arco di 30 minuti, questa la durata dello show. Cosa possiamo aspettarci dunque?

In mancanza di informazioni più precise, la community ha iniziato ovviamente a sognare in grande, sperando nella comparsa di God of War 2, Final Fantasy XVI e Horizon Forbidden West. Tre giochi molto attesi dagli utenti PlayStation ma che probabilmente non troveranno spazio nello State of Play, essendo la loro uscita ancora lontana nel tempo. Di questi, solo Horizon Forbidden West è stato confermato per il 2021 ma il lancio dovrebbe essere previsto per fine anno, ne sapremo quindi probabilmente di più in estate.

Un possibile candidato è invece GTA 5 per PlayStation 5, annunciato lo scorso anno e poi scomparso dai riflettori. C'è chi pensa anche in un possibile annuncio di Final Fantasy 7 Remake Ever Crisis per PS4 e PS5, riedizione del gioco Square Enix con nuovi contenuti. La speranza poi è quella di vedere Kena Bridge of Spirits (ancora privo di una data di uscita) mentre sembra certa la presenza di Returnal e Ratchet & Clank Rift Apart, le prossime grandi esclusive PlayStation in uscita questa primavera.

Ci sarà spazio anche per l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus di marzo 2021? Previsto per il 24 febbraio, il reveal è slittato senza alcuna comunicazione da parte di Sony e questo ha ovviamente dato il via ad una serie di speculazioni riguardo un possibile annuncio in programma per questa sera.

Si tratta però solamente di supposizioni, fateci sapere nei commenti qui sotto quali sono le vostre aspettative e quali giochi vorreste vedere durante lo State of Play, raggiungeteci su Twitch dalle 22:00 per seguire l'evento insieme a noi!