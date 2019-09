PlayStation State of Play fissato per la prossima settimana: previsti nuovi annunci!

Sony Interactive Entertainment ha appena annunciato che martedì 24 settembre andrà in onda una nuova puntata di PlayStation State of Play, trasmissione periodica sulla falsariga del Nintendo Direct interamente dedicata al mondo PlayStation.

La compagnia giapponese ha fatto sapere che la trasmissione potrà essere seguita a partire dalle 22:00 (ora italiana) attraverso tutti i canali social della compagnia, ovvero Facebook, Twitter, YouTube e Twitch. Durante i 20 minuti programmati verranno annunciati nuovi giochi, presentati dei contenuti realizzati dai PlayStation’s Worldwide Studios e altro ancora. Non aspettatevi, invece, annunci relativi a PlayStation 5 e la prossima generazione di console, dal momento che Sony ha specificato chiaramente che non ci saranno.

Da notare, che il 24 settembre è anche il giorno scelto da Sony per il Media Event di The Last of Us: Part 2, al quale è concesso partecipare solamente ad alcuni membri della stampa di settore (tra cui il nostro Francesco Fossetti, ovviamente). Che Sony abbia intenzione di mostrare qualcosina anche ai videogiocatori? Lo scopriremo tra pochissimi giorni!