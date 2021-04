PlayStation State of Play: ci sarà un gioco di Devolver Digital?

Lo State of Play di questa sera sarà incentrato su Ratchet & Clank Rift Apart ma ci sarà spazio anche per due nuovi giochi indipendenti, uno dei quali potrebbe portare la firma di Devolver Digital.

Non ci sono notizie precise in merito ma tramite i suoi canali social il publisher indie ha affermato che domani (oggi, considerando che il Tweet è di ieri) verrà annunciato un nuovo gioco targato Devolver Digital, anzi per essere precisi "una collection di piccoli giochi" il Tweet inoltre tagga Deconstructeam, autori di Gods Will Be Watching e The Red Strings Club.

Con ogni probabilità quindi Deconstructeam potrebbe presentare il suo nuovo progetto allo State of Play ma si tratta solamente di una ipotesi dal momento che Devolver Digital non ha mai citato l'evento di Sony e l'annuncio potrebbe avvenire in maniera indipendente e non legata allo show di Sony.

Per saperne di più non ci resta che attendere stasera, seguiremo lo State of Play su Twitch con un Pre-Show dalle 21:00 in attesa dell'evento principale in programma alle 23:00. Il nuovo gameplay di Ratchet & Clank Rift Apart per PlayStation 5 è certamente il piatto principale dello showcase ma come detto anche i due nuovi titoli indie potrebbero ingolosire coloro che attendono interessanti novità dalla scena indipendente.