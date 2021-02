PlayStation State of Play: ci sarà anche Hot Wheels? Gli indizi dal sito teaser

Dai portali social di Hot Wheels rimbalza la notizia dell'apertura di un sito teaser con il conto alla rovescia per un un annuncio che avverrà a ridosso del PlayStation State of Play, l'evento organizzato da Sony per svelare le ultime novità sui prossimi giochi destinati ad approdare su PS4 e PS5.

Nel messaggio condiviso su Twitter, i gestori del portale ufficiale della serie di Hot Wheels invitano gli amanti delle macchine Mattel ad attendersi l'arrivo di importanti notizie a tema videoludico. Il countdown del sito teaser si concluderà ufficialmente alle ore 17:40 di domani, giovedì 25 febbraio, ossia poco prima dello State of Play pianificato da Sony per le 23:00.

Ulteriori indizi ci vengono forniti dai curatori del profilo Facebook principale di Hot Wheels, con un messaggio che ricalca quasi per intero il post su Twitter ma con l'estensione dell'invito alla community Nintendo e Xbox: si tratterà quindi di un progetto multipiattaforma?

Al momento, sui social di Hot Wheels non vengono forniti altri indizi sulla natura di questo annuncio: non sappiamo, perciò, se coinciderà con la presentazione di un nuovo videogioco o se riguarderà l'inizio di una collaborazione come quella che ha portato Turn10 e Playground Games a sviluppare l'espansione Hot Wheels di Forza Horizon 3.