Playstation State of Play:la Replica in compagnia di Francesco Fossetti e Alessandro Bruni

Annunciato piuttosto a sorpresa, la Playstation State of Play si è svolta nel corso della serata di lunedì 25 marzo e Francesco Fossetti ed Alessandro Bruni l'hanno commentata in vostra compagnia.

All'interno del nuovo format comunicativo di Casa Sony c'è stato spazio per vecchie conoscenze, conferme ed alcune novità. Restando all'interno di quest'ultima categoria, la trasmissione si è aperta con la pubblicazione del Trailer di Iron Man VR, nuovo progetto videludico per Playstation VR interamente dedicato al nuovo personaggio di Casa Marvel. E proprio la realtà virtuale targata Sony è stata tra i protagonisti principali dell'evento. Numerosi infatti i Giochi PS VR in Primavera ed Estate 2019 che hanno ricevuto attenzione durante lo State of Play. Tra questi, Falcon Age ed Everybody's Golf VR. Novità a tema VR, inoltre, sono giunte anche per No Man's Sky.



Interessanti aggiornamenti anche per quanto riguarda la line-up di Playstation 4. Durante l'evento sono stati mostrati un nuovo Trailer di Crash Team Racing Nitro Fueled e video dedicati a Observation, di Devolver Digital, ed un Trailer di Concrete Genie, ora atteso per gli ultimi mesi del 2019. Infine, spazio anche ad altre grandi produzioni, con la condivisione di un nuovo Story Trailer sia per Days Gone sia per Mortal Kombat 11.



Per non perdervi nessuna delle novità e degli aggiornamenti presentati durante la Playstation State of Play vi invitiamo a visionarne la replica integrale, in compagnia dei nostri Francesco Fossetti ed Alessandro Bruni: come di consueto, la trovate direttamente in apertura a questa news! Buona Visione!