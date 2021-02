PlayStation State of Play: un leak svela la scaletta dell'evento, ma è tutto falso

Questa sera alle 23:00 andrà in onda il nuovo PlayStation State of Play di febbraio e cresce ovviamente l'attesa della community, che non vede l'ora di scoprire quali annunci abbia in programma Sony per lo show odierno. Una scaletta è trapelata su Reddit e ResetERA, ma occhio perchè si tratta di un falso, come confermato dall'autore del finto leak.

Secondo quanto ipotizzato dalla fonte, la scaletta avrebbe previsto uno spazio dedicato ai DLC di Destruction AllStars e Godfall, in seguito trailer di Oddworld Soulstorm, Friday Night at Freddy's Security Breach, viene inoltre confermata la presenza di GTA V per PS5 allo State of Play.

Si continua con Goodbye Volcano High, Among Us, Returnal, Ratchet & Clank e Rift Apart e gran finale con Hades, finalmente in arrivo su piattaforme PlayStation. Per quanto suggestiva, la scaletta in questione non corrisponde a realtà e l'autore lo ha confermato dopo essere stato smascherato nei commenti su Reddit e sul forum di ResetERA.

Non ci resta dunque che attendere per scoprire quali siano i piani di Sony per questa sera, noi seguiremo lo State of Play in diretta su Twitch dalle 22:00 e andremo avanti almeno fino a mezzanotte con il post show per i commenti e le impressioni a caldo.