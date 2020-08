PlayStation State of Play: maratona su Twitch il 6 agosto dalle 19:00

Lo sappiamo cosa avete pensato all'annuncio del nuovo State of Play del 6 agosto.. vi aspettavate una maratona per poterlo seguire in nostra compagnia su Twitch, e adesso possiamo confermarvi che saremo in diretta giovedì dal tardo pomeriggio e per tutta la serata.

Alle 19:00 saremo in onda sul canale Twitch Everyeye.it per una maratona che durerà ben oltre il termine dello State of Play, lo show Sony inizierà alle 22:00 e andrà avanti per circa 40 minuti, noi contiamo di restare in diretta almeno fino alle 23:00 ma siamo certi che ci tratterremo ben oltre continuando a parlare delle novità annunciate.

Durante lo State of Play ci sarà spazio per "news sui giochi third-party in arrivo su PS4 e PS VR e aggiornamenti riguardo giochi third party e titoli indie per PS5 visti nella presentazione PS5 di giugno." Nessuna novità invece per quanto riguarda i giochi PlayStation Studios, prezzi, apertura dei preordini o data di uscita di PlayStation 5, come chiarito da Sony.

Appuntamento quindi giovedì 6 agosto dalle 19:00 sul canale Twitch di Everyeye.it per il pre show in attesa del nuovo State of Play, vi aspettiamo per una calda serata estiva da passare in compagnia.