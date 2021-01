PlayStation State of Play, nuova puntata dedicata a Destruction All-Stars!

Dopo aver annunciato i nuovi giochi gratis di febbraio 2021 per PlayStation Plus, Sony ha pubblicato a sorpresa e senza alcun preavviso una nuovo State of Play.

La nuova puntata è dedicata proprio ad uno dei protagonisti della prossima selezione di giochi gratuiti per gli abbonati a PlayStation Plus, ossia Destruction All-Stars per PS5, che occuperà un posto nella Instant Game Collection dal 2 febbraio al 5 aprile. Grazie al nuovo State of Play possiamo fare la conoscenza ravvicinata di questo nuovo e promettente gioco di combattimento multigiocatore a base di automobili, che si sta preparando al suo debutto assoluto sul mercato.

Inizialmente previsto per il lancio di PlayStation 5, Destruction All-Stars ha subito un rinvio di ben tre mesi, mitigato dalla promessa di renderlo disponibile in PlayStation Plus fin dal day-one. Sviluppato da Lucid Games in esclusiva per la console next-gen di Sony, permette di scegliere fra 16 concorrenti superstar pronti a lanciarsi nelle arene nelle proprie automobili in quattro differenti modalità di gioco. L'obiettivo? Fare strage dei veicoli avversari e padroneggiare le abilità di parkour del proprio personaggio, che può lasciare il proprio mezzo per schivare gli avversari o rubarne di nuovi con caratteristiche differenti. Per saperne di più, guardate lo State of Play in apertura di notizia o leggete la nostra anteprima di Destruction All-Stars.